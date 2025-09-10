TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터(이사장 박지영)가 전국 체육단체의 근무 환경과 조직 문화를 심층적으로 파악하기 위한 대규모 실태 조사를 실시한다. 이번 조사는 2025년까지 전국 1,500여 개 비장애 체육단체 임직원을 대상으로 진행되며, 전문 조사원이 직접 현장을 방문하거나 온라인 설문을 통해 운영 현황을 면밀히 수집할 계획이다.

실태 조사의 주요 내용은 체육단체 임직원의 근무 환경, 조직 문화, 현장 실무 과정에서 발생할 수 있는 인권 침해 사례, 징계 요구 및 이행 절차 등 스포츠윤리센터의 법정 사업과 밀접한 분야를 아우른다. 또한, 매년 실시되는 선수, 지도자, 심판 등을 대상으로 한 체육인 인권 침해 및 비리 실태 조사 결과도 함께 종합해 체육계의 건강한 변화를 이끌어낼 방침이다.

스포츠윤리센터는 이번 조사를 통해 전국 체육단체의 운영 실태를 정확히 진단하고, 체육계 내 인권 보호와 조직 문화 개선을 위한 정책 마련에 적극 활용할 계획이다.