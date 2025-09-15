TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 알폰스 필릭스 심부(33·탄자니아)가 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권 남자 마라톤에서 역사상 가장 치열한 승부 끝에 금메달을 차지했다. 이번 대회 남자 마라톤은 42.195km를 달린 끝에 1, 2위가 단 0.03초 차이로 갈리는 극적인 장면이 연출됐다. 이는 남자 100ｍ 결승에서 1, 2위가 0.05초 차이로 갈렸던 것보다도 더 짧은 시간차였다.

심부와 아마날 페트로스(30·독일)는 국립경기장 직선 주로에 진입한 뒤 단거리 선수처럼 치열하게 경쟁했다. 결승선 직전, 페트로스가 넘어지면서 두 선수의 순위를 육안으로 가리기 어려웠고, 세계육상연맹은 사진 판독 끝에 심부가 0.03초 차이로 우승했다고 발표했다. 두 선수 모두 2시간09분48초의 기록을 세웠다.

이번 마라톤에서는 5명이 40km 지점을 같은 기록으로 통과하며 마지막까지 접전이 이어졌다. 3위는 일리아스 아우아니(이탈리아)가 2시간09분53초로 차지했다. 특히, 마라톤 강국인 에티오피아와 케냐 선수는 이번 대회에서 시상대에 오르지 못해 20년 만에 이변이 일어났다.

페트로스는 에리트레아 출신으로, 에티오피아를 거쳐 독일로 이주해 시민권을 취득한 이색적인 이력을 지녔다. 한편, 한국의 박민호(코오롱)는 25km 지점까지 선전했으나 레이스를 완주하지 못했다. 이날 88명이 출발해 22명이 완주에 실패하는 등, 이번 대회는 기록뿐 아니라 극적인 승부와 다양한 이야기를 남겼다.