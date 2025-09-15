TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 울산 울주군청 장애인댄스스포츠팀이 지난 14일 서울 서초종합체육관에서 열린 '2025 서울특별시장배 전국장애인댄스스포츠 선수권대회'에서 눈부신 성과를 거뒀다. 울주군에 따르면, 이번 대회에서 울주군청 팀은 금메달 4개와 은메달 1개를 획득하며 뛰어난 실력을 입증했다.

이번 대회는 전국 12개 시·도에서 선수와 임원 250여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다. 울주군청 팀은 콤비 라틴 5종목 클래스1&2(이영호&손채영), 듀오 스탠다드 5종목 클래스1(이영호&장혜정), 싱글 우먼 클래스1&2(장혜정), 콤비 스탠다드 클래스1&2(장혜정&배정부) 등 4개 부문에서 1위를 차지했다. 또한, 콤비 라틴 클래스1&2(황주희&이동진) 부문에서는 2위에 오르며 은메달을 추가했다.

서상철 감독은 "선수들이 오랜 기간 흘린 땀과 노력이 좋은 결실로 이어져 정말 기쁘다"며 "더욱 성장해 울주군을 대표하는 팀으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.