TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈 단식 본선 1회전에서 박소현(세계 랭킹 293위, 강원도청)이 아쉽게 탈락했다. 박소현은 15일 서울 송파구 올림픽공원 테니스코트에서 열린 대회 첫날 경기에서 카테리나 시니아코바(77위, 체코)에게 세트 스코어 0-2(2-6 2-6)로 패했다.

시니아코바는 복식 세계 랭킹 2위의 강자로, 올해 호주오픈 여자복식과 윔블던 혼합복식에서 우승을 차지한 바 있다. 또한 2021년 도쿄 올림픽 여자복식과 지난해 파리 올림픽 혼합복식에서 금메달을 따내며 세계 정상급 실력을 입증했다.

시니아코바는 16강에서 지난해 이 대회 준우승자인 다리야 카사트키나(16위, 호주)와 맞붙을 예정이다. 한편, 8번 시드를 받은 2021년 US오픈 챔피언 에마 라두카누(33위, 영국)의 1회전 경기는 16일 오후 5시 30분 이후에 시작되며, 라두카누는 재클린 크리스티안(41위, 루마니아)과 대결한다.