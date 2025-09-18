TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 올해 윔블던 여자 단식 우승자이자 세계 랭킹 2위인 이가 시비옹테크(폴란드)가 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈 8강에 진출했다. 총상금 112만9,610달러가 걸린 이번 대회에서 시비옹테크는 18일 서울 송파구 올림픽공원 테니스 코트에서 열린 단식 본선 2회전에서 소라나 크르스테아(66위·루마니아)를 세트스코어 2-0(6-3 6-2)으로 완파했다.

1회전을 부전승으로 통과한 시비옹테크는 이번이 한국에서 치른 첫 경기였지만, 1시간 33분 만에 압도적인 기량을 선보이며 승리를 거뒀다. 비록 서브 게임 두 개를 내주긴 했지만, 경기 내내 흔들림 없는 플레이로 관중들의 박수를 받았다.

8강에서 시비옹테크는 에마 라두카누(33위·영국)와 바르보라 크레이치코바(39위·체코) 경기의 승자와 맞붙는다. 두 선수 모두 메이저 대회 우승 경력이 있는 강자들로, 라두카누는 2021년 US오픈을, 크레이치코바는 2021년 프랑스오픈과 지난해 윔블던에서 정상에 올랐다.

한편, 2번 시드인 에카테리나 알렉산드로바(11위·러시아)도 로이스 브아송(49위·프랑스)을 2-1(4-6 6-2 6-2)로 꺾고 8강에 합류했다.