TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국프로골프(KPGA) 투어 골프존오픈(총상금 10억원) 첫날부터 치열한 선두 경쟁이 펼쳐졌다. 18일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71·7,100야드)에서 열린 1라운드에서 이형준, 조우영, 강윤석, 박영규, 김종학, 전가람 등 6명이 나란히 5언더파 66타를 기록하며 공동 선두에 올랐다.

박성국, 염서현, 이태희, 김민수, 김백준, 조민규 등 6명도 1타 차로 공동 7위에 올라, 선두권의 혼전 양상이 더욱 뜨거워지고 있다.

특히 조우영은 버디만 5개를 잡아내며 2023년과 2024년에 이어 투어 3승에 도전한다. 그는 "전반에 페어웨이를 잘 지키지 못했지만 퍼트가 잘 돼 5타를 줄였다"며 "남은 시즌 제네시스 포인트 10위 안에 드는 것이 목표고, 미국프로골프(PGA) 투어 퀄리파잉스쿨 1차전과 10월 타이틀 방어전인 더채리티클래식에도 출전할 계획"이라고 밝혔다.

한편, KPGA 투어 6승의 이형준은 약 3년 만에 7승 고지에 도전한다. 그는 "이렇게 깊은 러프에서 치는 게 오랜만"이라며 "페어웨이 폭이 좁아졌지만 어프로치 샷과 퍼트가 잘 돼 큰 걱정 없이 좋은 순위를 유지할 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다.

지난해 우승자 함정우는 1오버파 72타로 공동 70위에 머물렀고, 올해 3승에 도전하는 옥태훈은 2오버파 73타로 공동 90위, 문도엽은 1오버파 72타로 공동 70위를 기록했다.

이번 대회는 초반부터 여러 선수들이 선두권을 형성하며 마지막까지 예측 불허의 승부가 이어질 전망이다.