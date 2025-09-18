TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 삼성 라이온즈의 르윈 디아즈가 또 한 번 KBO리그 역사를 새로 썼다. 홈런 1위에 올라 있는 디아즈는 18일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 원정경기에서 시즌 48호 홈런을 터뜨리며, 외국인 타자 한 시즌 최다 타점 신기록을 세웠다.

0-4로 끌려가던 4회초, 무사 1, 2루에서 디아즈는 상대 투수 임정호의 136㎞ 투심 패스트볼을 받아쳐 우측 펜스를 넘기는 3점 홈런을 기록했다. 이 홈런으로 디아즈는 시즌 142타점에 도달, 2015년 에릭 테임즈가 세운 외국인 최다 타점 기록(140타점)을 넘어섰다.

또한, 디아즈는 2015년 삼성의 야마이코 나바로가 세운 외국인 한 시즌 최다 홈런 기록(48개)과 어깨를 나란히 하며, KBO리그 역대 한 시즌 최다 타점 기록(박병호, 146타점)에도 4타점 차로 바짝 다가섰다.

이로써 디아즈는 역대 외국인 선수 최초로 한 시즌 50홈런 대기록에도 도전할 수 있는 위치에 올랐다. 지금까지 KBO리그에서 50홈런을 넘긴 선수는 이승엽, 심정수, 박병호 세 명뿐이다. 디아즈가 남은 시즌 어떤 기록을 더 써내려갈지 야구팬들의 이목이 집중되고 있다.