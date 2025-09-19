TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | OK저축은행이 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회에서 한국전력의 거센 추격을 뿌리치고 결승에 선착했다.

19일 전남 여수 진남체육관에서 열린 남자부 준결승에서 OK저축은행은 송희채(21점), 전광인(15점), 신장호(16점)의 활약을 앞세워 한국전력을 3-2(25-22 18-25 25-16 13-25 15-12)로 꺾고 결승행 티켓을 거머쥐었다. OK저축은행은 결승에서 대한항공과 삼성화재의 승자와 우승을 다툴 예정이다.

이번 컵대회는 해외 초청팀이 빠지고 현대캐피탈의 예선 경기 포기, 국제배구연맹(FIVB)의 규제로 외국인 선수와 아시아쿼터, 세계선수권 예비 명단 선수들이 출전하지 못하는 등 파행 운영 속에 치러졌다.

A조 예선 2전 전승으로 1위에 오른 OK저축은행과 B조 2위 한국전력(1승 1패)이 결승 진출을 놓고 맞붙은 이날, OK저축은행은 전광인과 송희채의 쌍포를 앞세워 1세트 중반부터 분위기를 잡았다. 박원빈의 연속 속공과 전광인의 대각선 강타로 1세트를 따냈고, 2세트에서는 한국전력의 베테랑 신영석이 철벽 수비를 펼치며 승부를 원점으로 돌렸다.

3세트에서는 신장호의 강력한 서브와 전광인의 노련한 플레이가 빛을 발하며 OK저축은행이 다시 리드를 가져왔다. 하지만 4세트에서는 한국전력의 구교혁이 맹활약하며 세트 스코어를 2-2로 만들었다.

최종 5세트 초반 OK저축은행은 7-10으로 끌려갔으나, 송희채의 공격 득점과 이민규·진상헌의 연속 블로킹, 송희채의 서브 에이스로 연속 4득점하며 분위기를 뒤집었다. 박원빈이 구교혁의 연타를 막아내고, 이어진 상대의 연속 범실로 OK저축은행은 극적인 풀세트 승리를 완성했다.

한국전력에서는 구교혁이 양팀 최다인 25점을 올리며 분전했지만, 팀의 패배를 막기에는 역부족이었다.