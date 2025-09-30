

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 변상일 9단이 4년 만에 국수산맥 국제바둑대회 정상 탈환에 나선다. 30일 전남 신안군 라마다프라자 & 씨원리조트 자은도에서 열린 제11회 전라남도 국수산맥 국제바둑대회 세계프로최강전 16강전에서 변상일은 대만의 왕위안쥔 9단을 상대로 254수 접전 끝에 흑 반집승을 거두며 극적인 8강 진출을 확정지었다. 2021년 대회 우승자인 변상일은 중반까지 고전했으나, 우하귀 전투에서 상대 돌을 잡아내며 흐름을 되찾았고, 완벽한 끝내기로 승리를 거머쥐었다.

박상진 9단 역시 '디펜딩 챔피언'인 대만의 라이쥔푸 9단을 상대로 272수 만에 백 불계승을 거두며 8강에 올랐다. 박상진은 중반까지 불리한 상황이었지만, 라이쥔푸의 실수를 놓치지 않고 역전에 성공했다. 김명훈 9단은 중국의 강자 랴오위안허 9단에게 171수 만에 흑 불계승을 거뒀고, 안성준 9단도 일본의 신예 후쿠오카 고타로 7단을 230수 만에 백 불계로 꺾으며 8강 진출에 성공했다.

한편, 한국 랭킹 2∼4위인 박정환, 신민준, 강동윤 9단은 아쉽게 16강에서 탈락했다. 박정환은 중국의 신예 왕싱하오 9단에게 불계패, 신민준과 강동윤은 각각 중국의 리웨이칭 9단, 일본의 위정치 9단에게 패했다. 박현수 7단도 일본의 쉬자위안 9단에게 패해 8강 진출에 실패했다.

8강전은 이날 오후 2시에 변상일-위정치(일본), 안성준-쉬자위안(일본), 김명훈-리웨이칭(중국), 박상진-왕싱하오(중국)의 대진으로 펼쳐진다. 국수산맥배 우승 상금은 1억원, 준우승 상금은 4천만원이며, 제한 시간은 각자 30분에 초읽기 40초 3회가 주어진다.