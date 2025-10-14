

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 대한민국 남자 U-17 대표팀이 오는 11월 3일부터 27일까지 카타르에서 열리는 ‘2025 FIFA U-17 월드컵’ 본선에 나설 최종 명단과 일정을 확정했다.

백기태 감독이 이끄는 대표팀은 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 핵심 전력으로 활약했던 선수들을 중심으로 구성됐다.

김예건(전북 현대 U-18), 구현빈(인천 유나이티드 U-18), 김은성(서울대동세무고) 등 주축 선수들이 모두 포함됐으며, 2008년생이 18명, 2009년생이 3명이다. 21명 중 20명은 K리그 유소년팀 소속이고, 김은성이 유일한 학원팀 선수다.

이번 대회는 FIFA가 기존 24개국 체제에서 48개국으로 확대하고, 2년 주기에서 매년 개최로 바꾼 뒤 처음 열리는 대회다.

조별리그부터 준결승까지 모든 경기는 카타르 도하 어스파이어존 복합구장에서 열리며, 결승전은 칼리파 인터내셔널 스타디움에서 진행된다.

한국은 조별리그에서 멕시코, 스위스, 코트디부아르와 함께 F조에 속했다.



조별리그 일정은 다음과 같다.

11월 4일: 멕시코전

11월 7일: 스위스전

11월 10일: 코트디부아르전

대표팀은 지난 4월 사우디아라비아에서 열린 AFC U-17 아시안컵에서 4강에 오르며 본선 티켓을 따냈다. 이후 세 차례 국내 소집 훈련과 크로아티아 국제 친선대회를 통해 조직력을 다졌다.

오는 16일부터 천안 대한민국축구종합센터에서 국내 최종 훈련에 돌입하며, 21일까지 훈련을 마친 뒤 24일 아랍에미리트 두바이로 출국한다. 두바이 사전캠프에서는 볼리비아 U-17 대표팀과의 연습경기도 예정돼 있다.

대표팀은 10월 31일 월드컵 개최지 도하에 입성할 예정이다.

한국은 이번이 통산 8번째 U-17 월드컵 본선 진출이며, 1987년·2009년·2019년에 기록한 8강 진출이 최고 성적이다.