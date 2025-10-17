

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2024년 KBO 포스트시즌, 삼성 라이온즈의 강속구 투수 김무신(개명 전 김윤수)은 지난해 플레이오프에서 외국인 타자 오스틴 딘을 상대로 인상적인 투구를 선보이며 팬들의 주목을 받았다.

그의 활약을 누구보다 애타게 지켜본 이는 바로 친형이자 한화 이글스의 좌완 불펜 김범수였다. 두 형제는 가을야구 무대에서 맞대결을 펼치는 꿈을 품고 있었지만, 올해 그 바람은 이루어지지 않았다.



한화의 포스트시즌 진출 실패와 더불어, 김무신은 2월 팔꿈치 인대 수술로 엔트리에서 제외되며 경기에 나설 수 없었다. 현재 그는 2026시즌 복귀를 목표로 재활에 매진하고 있다.

김무신은 "형과 플레이오프에서 맞붙지 못해 아쉽다"며 "내년에는 꼭 그 꿈을 이루겠다"고 각오를 다졌다. 형 김범수 역시 "내년엔 동생과 멋진 경쟁을 펼치고 싶다"고 화답했다.

흥미롭게도 김범수는 올 시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 얻어, 내년에는 두 형제가 같은 팀에서 뛰는 모습도 기대할 수 있게 됐다.

김무신은 "형과 같은 유니폼을 입고 가을야구에 나가는 것도 좋다"며 내년 시즌 개막전 복귀를 목표로 차분히 몸을 만들고 있다.

아쉽게 빗나간 형제의 맞대결. 하지만 두 투수는 내년을 기약하며, 팬들에게 새로운 기대감을 안기고 있다.