

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 프로야구 두산 베어스가 새로운 도약을 위해 김원형(53) 전 SSG 랜더스 감독을 12대 사령탑으로 영입했다.

두산 구단은 20일 "김원형 감독과 2+1년, 최대 20억 원(계약금 5억 원, 연봉 각 5억 원)의 조건으로 계약했다"고 공식 발표했다.

김원형 감독은 2023년 11월 SSG 랜더스를 떠난 후, 2년 만에 다시 1군 감독직에 복귀하게 됐다.



두산 구단은 "김원형 감독은 KBO 최초 와이어 투 와이어 우승 경력을 갖췄다. 투수 육성과 운영에 탁월한 능력을 인정받았다"며 "젊은 선수들의 건강한 경쟁을 통해 우승 도전 전력을 구축하는 데 적임자라고 판단했다"고 설명했다.

김원형 감독은 "명문 구단 두산의 지휘봉을 잡게 돼 무한한 영광이며 막중한 책임감을 느낀다. 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다"며 "두산은 그라운드 위에서 언제나 역동적인 모습을 바탕으로 상대를 압박해온 팀이었다. 이러한 '허슬두' 문화를 재건하는 데 앞장서며 팬 여러분께 감동을 드리겠다"고 포부를 밝혔다.



두산은 지난 6월 2일 이승엽 전 감독과 결별한 뒤, 남은 정규시즌 86경기를 조성환 감독대행 체제로 치렀으나 9위로 시즌을 마감하며 가을야구 진출에 실패했다.

이후 두산은 신중하게 신임 감독 선임 절차를 진행했고, 통합우승 경험을 갖춘 김원형 감독에게 지휘봉을 맡기며 팀의 재도약을 기대하고 있다.