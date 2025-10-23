

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 강원 양구군 선수단이 부산에서 열린 제106회 전국체육대회에서 각종 종목에서 뛰어난 성적을 거두며 지역 체육의 저력을 과시했다.

이번 대회에 양구군에서는 총 8개 종목, 28명의 선수가 출전했다. 특히 양구고 테니스부는 결승전에서 경북 대표팀을 꺾으며 대회 6연패라는 대기록을 달성, 양구 테니스의 전통을 다시 한 번 입증했다.

테니스 일반부에서도 양구군청 직장운동경기부 소속 5명의 선수들이 전국 강호들과 어깨를 나란히 하며, 양구군이 '테니스 명문 도시'로 자리매김하고 있음을 보여줬다.

역도 일반부에서는 양구군청 소속 이창호 선수가 67㎏급 인상 1위, 용상 4위, 합계 2위라는 뛰어난 성적을 기록했다. 여자 일반부 높이뛰기에서는 김한결 선수가 1ｍ 70㎝를 넘으며 3위를 차지했다.

이 외에도 펜싱, 근대5종, 태권도, 유도 등 다양한 종목에서 양구군 선수들이 기량을 뽐냈다.

김창섭 체육진흥팀장은 "양구를 대표해 출전한 선수들이 흘린 땀과 노력이 값진 결실로 이어졌다"며, "테니스 고등부의 6연패와 역도·육상 등에서의 우수한 성적은 양구 체육의 저력을 보여준 결과"라고 소감을 밝혔다.