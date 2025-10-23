

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 프로축구 K리그2 화성FC의 공격수 김병오와 수비수 함선우가 각각 2경기 출장 정지 징계를 받았다. 한국프로축구연맹은 23일 제13차 상벌위원회를 열고 두 선수에 대한 징계를 결정했다.

김병오는 지난 19일 수원 삼성과의 K리그2 35라운드 경기에서 전반 1분, 공중볼 경합 과정에서 팔꿈치로 상대 선수의 목을 가격해 경고를 받았다.

그러나 대한축구협회 심판위원회는 이 반칙이 정당한 경합의 범위를 넘어선 난폭한 행위라고 판단, 퇴장성 반칙에 해당한다고 결론 내렸다. 이에 따라 프로연맹 상벌위원회는 김병오에게 사후 징계로 2경기 출장 정지를 부과했다.





한편, 같은 경기에서 수비수 함선우는 후반 추가시간 핸드볼 파울로 페널티킥이 선언되자 심판에게 지속적으로 항의했고, 온필드 리뷰 후 판정이 유지되자 심판을 모욕하는 손동작을 했다. 이에 함선우에게도 2경기 출장 정지와 함께 제재금 200만원이 부과됐다.

K리그 상벌 규정에 따르면, 선수의 심판 모욕, 과도한 항의, 난폭한 불만 표시 등은 출장 정지와 제재금 등 징계로 이어질 수 있다.