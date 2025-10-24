TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한체육회가 제25회 한중생활체육교류를 위해 6월 23일부터 27일까지 중국 후베이성 센타오시에 대한민국 선수단을 파견했다. 이번 행사는 지난 6월 서울에서 열린 초청행사의 후속 일정으로, 김성범 서울특별시체육회 부회장이 단장으로 이끄는 62명의 선수단이 참가했다.

대한민국 선수단은 배드민턴, 탁구, 테니스, 농구, 수영 등 5개 종목에서 중국 생활체육 동호인들과 교류전을 펼친다. 단순한 경기 외에도 환영연, 환송연, 문화탐방 등 다양한 프로그램이 마련되어 양국 동호인들 사이의 우정과 교류를 더욱 깊게 할 예정이다.

2001년 첫 교류를 시작으로 올해 25회를 맞은 한중생활체육교류는 승패보다는 교류와 화합을 최우선 가치로 삼고 있다. 매년 양국이 번갈아 선수단을 초청·파견하며, 경기뿐 아니라 지역과 종목 간 우호 협력의 장으로 자리매김했다.

유승민 대한체육회 회장은 "앞으로도 일본, 중국 등 아시아 각국과의 생활체육 국제교류를 활발히 이어가 민간 차원의 국제 우정을 넓히고, 생활체육 참여 저변을 확대하겠다"고 밝혔다.