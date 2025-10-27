TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 국회 문화체육관광위원회 소속 진보당 손솔 의원이 한국프로골프협회(KPGA)에 대한 문체부의 사무검사를 공식적으로 요구했다.

손솔 의원은 27일 국회 문체위 국정감사에서 KPGA 내 장시간 초과 근로와 노동조합 탄압, 그리고 직장 내 괴롭힘 등 다양한 문제가 심각하다고 지적했다. 그는 "KPGA 정직원들은 1주일에 91시간 11분, 80시간 53분 등 살인적인 초과 근무를 하고 있다"며, "문체부가 지원하는 프로스포츠 청년 인턴 프로그램을 통해 채용된 인턴들 역시 주 52시간을 초과해 근무하는 사례가 발생했다"고 밝혔다. 이는 정부 지원 사업이 오히려 청년 노동 착취로 이어지고 있다는 비판이다.

또 최근 5년간 KPGA의 정규직 직원 수는 25명에서 21명으로 줄었지만, 인턴은 4명에서 8명으로 늘어 고용의 안정성도 떨어지고 있다고 손 의원은 강조했다. 정규직의 빈자리를 청년 인턴으로 채우는 방식 역시 문제로 지적됐다.

손 의원은 직장 내 괴롭힘 피해자를 오히려 징계한 사례를 언급하며, 징계 근거가 가해자가 강압적으로 받아낸 시말서에 불과했다고 비판했다. 또한 징계 결정과 재심을 동일 인물이 맡아 공정성에도 심각한 문제가 있다고 지적했다.

손솔 의원은 "문체부는 KPGA의 주무관청으로서 관리감독 책임이 있다"며, KPGA 운영 정상화를 위해 사무검사가 반드시 필요하다고 촉구했다.