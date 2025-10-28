TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 2025 프로야구 한국시리즈(KS) 3차전이 운명의 한 판이 될 전망이다. 29일 대전 한화생명 볼파크에서 LG 트윈스의 왼손 투수 손주영과 한화 이글스의 에이스 코디 폰세가 선발 맞대결을 펼친다.

현재 시리즈는 LG가 2승으로 앞서고, 한화는 2연패로 벼랑 끝에 몰려 있다. 한화는 정규시즌 최고의 성적을 거둔 폰세를 내세워 반격을 노린다. 폰세는 올 시즌 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개로 4관왕에 오르며 MVP 후보로 꼽힌다. 그러나 LG를 상대로는 2경기에서 승패 없이 평균자책점 3.46으로 다소 고전했다. 김현수, 박해민, 오스틴 딘, 박동원 등 LG 중심 타선에 약점을 드러냈지만, 이번 3차전에서 명예 회복을 노린다.

LG는 외국인 투수 요니 치리노스의 컨디션 난조로 손주영 카드를 꺼냈다. 손주영은 올 시즌 11승 6패, 평균자책점 3.41로 안정적인 활약을 펼쳤고, 한화전에서는 특히 강했다. 정규시즌 한화전 2경기에서 1승, 평균자책점 1.38을 기록했고, 지난해에도 한화전 평균자책점 0.69로 '독수리 사냥꾼'의 면모를 보였다. 한화의 중심 타자들을 효과적으로 봉쇄하며 믿음을 얻고 있다.

이번 3차전은 시리즈의 흐름을 좌우할 중요한 승부처다. 만약 한화가 또다시 패한다면, 한국시리즈에서 1~3차전을 모두 내준 뒤 역전한 사례가 없어 사실상 벼랑 끝에 몰린다. 과연 손주영의 독수리 사냥이 이어질지, 폰세가 에이스의 자존심을 회복할지 야구 팬들의 시선이 집중되고 있다.