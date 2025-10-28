TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 28일 국회 행정안전위원회의 경남도 국정감사에서 경남도가 창원 NC파크 홈구장 사고 수습 과정에서 책임을 회피했다는 비판이 제기됐다. 지난 3월 NC파크에서 마감재가 추락해 야구팬이 숨진 사고 이후, 경남도가 사고 조사와 수습에 적극적으로 나서지 않았다는 지적이다.

더불어민주당 윤근영 의원은 "NC파크의 소유와 관리는 창원시와 창원시설관리공단이 맡고 있지만, 경남도가 가장 큰 책임을 회피했다"고 주장했다. 특히 사고 당시 창원시장과 시설관리공단 이사장 자리가 모두 공석이었고, 경남도가 국토교통부의 사고조사위원회 운영 요청을 거절했으며, 유관기관 회의에도 불참했다고 강조했다. 윤 의원은 "창원시가 조사 대상임에도 '셀프 조사'에 그쳤고, 경남도는 국토부 요청을 외면했다"고 지적했다. NC구단이 연고지 이전 가능성을 언급하자 경남도가 뒤늦게 100억 원 지원 방침을 내놓은 점도 비판했다.

이에 대해 박완수 경남도지사는 "창원시와 NC 구단의 의견이 달라 사고조사위 구성이 어려웠다"고 해명했다.

한편, 농어촌 기본소득 지원 사업에서도 경남도의 소극적인 지원이 도마 위에 올랐다. 기본소득당 용혜인 의원은 남해군이 정부의 농어촌 기본소득 시범사업에 선정됐지만, 경남도의 지원 비율이 18%에 그쳐 정부 가이드라인인 30%에 미치지 못한다고 지적했다. 박 지사는 "남해군만 지원해도 422억 원이 필요하고, 경남 전체 군에 적용하면 4,600억 원이 들어간다"며 정부의 국비 부담 확대를 요구했다.

이외에도 거제 남부관광단지 전략환경영향평가가 거짓으로 작성된 사실이 드러나 관광단지 지정 철회와 재평가 요청이 이어졌다. 박 지사는 "절차상 문제가 있었다"며 "내용을 검토해 적절히 대응하겠다"고 밝혔다.