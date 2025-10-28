TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 로스앤젤레스 다저스가 18이닝, 6시간 39분의 대혈투 끝에 월드시리즈 3차전 승리를 거머쥐었다. 28일(한국시간) 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 월드시리즈 3차전에서 다저스는 토론토 블루제이스를 6-5로 꺾고 시리즈 전적 2승 1패로 앞서 나갔다.

경기의 주인공은 단연 프레디 프리먼이었다. 연장 18회말, 선두타자로 나선 프리먼은 토론토의 아홉 번째 투수 브렌던 리틀의 싱커를 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 끝내기 솔로 홈런을 터뜨렸다. 이로써 프리먼은 월드시리즈 역사상 최초로 두 번의 끝내기 홈런을 기록한 선수가 됐다. 그는 지난해 뉴욕 양키스와의 1차전에서도 연장 10회말 끝내기 만루 홈런을 쏘아 올린 바 있다.

이날 다저스의 1번 타자 오타니 쇼헤이 역시 빛났다. 오타니는 4타수 4안타(홈런 2개, 2루타 2개) 3타점 3득점에 볼넷 5개로 무려 9번이나 출루하며 포스트시즌 신기록을 세웠다. 볼넷 5개 중 4개는 고의 볼넷이었고, 나머지 1개도 스트레이트 볼넷이었다. 한 경기 9출루는 포스트시즌 최초이자, 정규시즌을 포함해도 역대 네 번째 기록이다.

토론토 역시 쉽게 물러서지 않았다. 4회에는 알레한드로 커크의 3점 홈런과 안드레스 히메네스의 희생플라이로 4-2로 앞서나갔고, 7회에는 비솃의 적시타로 다시 리드를 잡았다. 그러나 오타니가 5회 2루타와 7회 동점 홈런으로 맹활약하며 경기를 원점으로 돌렸다.

연장전에서도 양 팀은 수차례 득점 기회를 놓쳤다. 토론토의 KBO리그 출신 에릭 라워는 4⅔이닝 무실점 역투를 펼쳤지만, 팀의 패배로 빛이 바랬다. 결국 승부는 프리먼의 극적인 끝내기 홈런으로 마무리됐다.

경기 후 오타니는 "우리가 승리했다는 사실이 가장 중요하다"며 다음 경기를 향한 각오를 다졌다. 다저스는 7년 만에 월드시리즈 최장 이닝 타이기록을 세우며, 다시 한 번 극적인 승부의 주인공이 됐다.