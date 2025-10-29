TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프랑스 프로축구의 명문 구단 파리 생제르맹(PSG)이 2024-2025시즌 전무후무한 4관왕을 달성하며 구단 역대 최고 수익을 기록했다. PSG는 28일(한국시간) 공식 발표를 통해 지난 시즌 수익이 8억3천700만유로(약 1조4천억원)에 달했다고 밝혔다.

이 같은 수익 증가는 상업 매출의 폭발적 성장 덕분이다. 온라인 매장 매출이 210%, 오프라인 매장 매출이 90%나 늘었고, 홈 구장 파르크 데 프랭스에서는 170경기 연속 매진이라는 대기록과 함께 경기일 수익만 1억7천500만유로를 올렸다.

이번 집계에는 FIFA 클럽 월드컵 8강까지의 수익만 포함되어 있으며, 4강과 준우승으로 벌어들인 금액은 올 시즌 실적에 반영될 예정이다.

2011년 카타르 스포츠 인베스트먼트(QSI)가 PSG를 인수했을 당시 구단 수익은 9천900만유로에 불과했지만, 이번 시즌에는 무려 9배 가까이 성장했다. 지난 시즌 PSG는 구단 역사상 처음으로 UEFA 챔피언스리그(UCL) 우승 트로피를 들어 올렸고, 리그1, 프랑스컵, 슈퍼컵까지 석권하며 4관왕의 위업을 달성했다.

다만, FIFA 클럽 월드컵에서는 첼시에 밀려 준우승에 머물렀다. 이강인이 활약 중인 PSG는 지난 1월 딜로이트가 발표한 축구 구단 재정 순위에서 세계 3위를 차지하며 글로벌 명문 구단으로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.