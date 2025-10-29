TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 유승민 대한체육회장이 후원금 관련 불법 리베이트 의혹에 대해 결백을 거듭 강조하며, 혐의가 사실로 드러날 경우 책임지고 사퇴하겠다는 입장을 밝혔다.

유 회장은 29일 국회에서 열린 문화체육관광부 산하 체육단체에 대한 종합 국정감사에서 국민의힘 조은희 의원의 질의에 "불법 리베이트와 관련해 혐의가 사실로 드러나면 책임지고 사퇴하겠다"고 답했다. 유 회장은 대한탁구협회장 시절 소속사 대표의 동생이 2억원의 인센티브를 받은 것과 관련해 차명 수령 의혹으로 경찰 조사를 받고 있다.

그는 "어제저녁부터 나온 기사에는 사실과 다른 부분이 있다"며, 금융 기록에 대한 연락을 받은 적도, 제공한 적도 없다고 해명했다. 이어 "사실관계를 바로잡고 싶다"며, 관련 혐의로 기소될 경우 사퇴하겠다는 뜻도 분명히 했다.

또한, 탁구협회장 명의의 법인카드 사용 논란에 대해서는 "협회 전체가 사용하는 카드가 제 이름으로 나간 것"이라며, 법인카드의 존재 자체를 몰랐다고 밝혔다. 문제가 된다면 사과할 의향도 내비쳤다.

국가대표 선수 불법 교체 주장에 대해서도 "선수들의 명예가 있기 때문에 받아들이기 어렵다"며, 적극적으로 해명했다.