TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국 태권도 경량급의 간판 배준서(강화군청)가 2025 세계태권도선수권대회에서 세 번째 금메달 도전에 나섰지만, 32강에서 탈락하며 아쉬움을 남겼다.

배준서는 29일 중국 장쑤성 우시에서 열린 남자 58㎏급 32강전에서 니제르의 복병 누리딘 이사카 가르바에게 라운드 점수 1-2(5-15 14-12 16-16)로 패했다. 2019년과 2023년 두 차례 세계선수권 금메달을 목에 걸었던 배준서는 이번 대회에서 2연패와 세 번째 우승을 노렸으나, 예상치 못한 일격을 당했다.

64강전에서는 가봉의 테렌스 빌로게 비 시마를 2-0(16-4 11-3)으로 가볍게 꺾으며 순조로운 출발을 보였지만, 키가 192㎝에 달하는 이사카 가르바의 공격에 고전했다. 특히 이사카 가르바의 오른발 몸통과 머리 공격에 1라운드를 5-15로 내줬고, 2라운드에서 14-12로 반격했으나 마지막 3라운드에서 16-16 동점 끝에 유효타 수에서 밀려 탈락했다.

한편, 여자 62㎏급에 출전한 이가은(울산스포츠과학고) 역시 32강에서 세계랭킹 5위 도라 메스트로비치(크로아티아)에게 0-2(6-8 7-10)로 패하며 메달 획득에 실패했다.

이날 한국 대표팀은 추가 메달을 얻지 못했지만, 남자 대표팀은 금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 2개로 5회 연속 종합우승에 한 걸음 더 다가섰다. 반면, 여자 대표팀은 은메달 1개에 그쳐 2022년 대회에 이어 또다시 '노 골드'의 아쉬움을 겪을 위기에 놓였다.