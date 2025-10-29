2025.10.30 (목)

종합스포츠

세계선수권 3연패 꿈꾼 배준서, 32강에서 아쉽게 탈락

한국 태권도 간판 배준서, 예상치 못한 32강 고배
여자 대표팀도 메달 추가 실패…종합우승은 남자팀이 견인

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국 태권도 경량급의 간판 배준서(강화군청)가 2025 세계태권도선수권대회에서 세 번째 금메달 도전에 나섰지만, 32강에서 탈락하며 아쉬움을 남겼다.

배준서는 29일 중국 장쑤성 우시에서 열린 남자 58㎏급 32강전에서 니제르의 복병 누리딘 이사카 가르바에게 라운드 점수 1-2(5-15 14-12 16-16)로 패했다. 2019년과 2023년 두 차례 세계선수권 금메달을 목에 걸었던 배준서는 이번 대회에서 2연패와 세 번째 우승을 노렸으나, 예상치 못한 일격을 당했다.

64강전에서는 가봉의 테렌스 빌로게 비 시마를 2-0(16-4 11-3)으로 가볍게 꺾으며 순조로운 출발을 보였지만, 키가 192㎝에 달하는 이사카 가르바의 공격에 고전했다. 특히 이사카 가르바의 오른발 몸통과 머리 공격에 1라운드를 5-15로 내줬고, 2라운드에서 14-12로 반격했으나 마지막 3라운드에서 16-16 동점 끝에 유효타 수에서 밀려 탈락했다.

한편, 여자 62㎏급에 출전한 이가은(울산스포츠과학고) 역시 32강에서 세계랭킹 5위 도라 메스트로비치(크로아티아)에게 0-2(6-8 7-10)로 패하며 메달 획득에 실패했다.

이날 한국 대표팀은 추가 메달을 얻지 못했지만, 남자 대표팀은 금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 2개로 5회 연속 종합우승에 한 걸음 더 다가섰다. 반면, 여자 대표팀은 은메달 1개에 그쳐 2022년 대회에 이어 또다시 '노 골드'의 아쉬움을 겪을 위기에 놓였다.

