TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 27일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 한국시리즈 2차전에서 LG 트윈스가 한화 이글스를 13대 5로 꺾고 승리를 거뒀다. 경기를 마친 뒤 염경엽 감독은 박수를 치며 선수들을 격려했다.

하지만 29일 열린 3차전에서는 LG가 8회초까지 3-1로 앞섰으나, 8회말 6점을 내주며 3-7로 역전패를 당했다. 이로 인해 30일 대전 한화생명 볼파크에서 펼쳐질 4차전을 앞두고 염경엽 감독은 "1차전이라고 생각하고 최선을 다하겠다"며 각오를 다졌다.

염 감독은 선발 투수 요니 치리노스의 역할을 강조하며, 불펜으로 활약 중인 송승기는 이날 휴식을 취한다고 밝혔다. 정규시즌 선발이었던 송승기는 한국시리즈에서 계투로 보직을 변경했으나, 최근 피로 누적으로 4차전에는 등판하지 않는다.

계투진 운영에 대해 염 감독은 "김진성, 함덕주, 이정용, 장현식, 박명근이 계투로 나서고, 마무리는 유영찬이 맡는다"고 설명했다. 전날 패전투수가 된 유영찬에 대해서는 볼넷이 문제였지만 구위에는 문제가 없다고 평가했다.

염 감독은 "야구는 타격뿐 아니라 투구, 수비, 주루 모두에서 공격적으로 임해야 이길 수 있다"며 선수들에게 적극적인 플레이를 주문했다. 또한, 이번 포스트시즌에서는 예년보다 타격이 잘 터지고 있다고 진단했다.

3차전까지 11타수 무안타로 부진한 오스틴 딘에 대해서는 "욕심이 앞서 밸런스가 무너진 것"이라며, 1루수 대신 지명타자로 나서는 것이 타격에 영향을 주지는 않는다고 선을 그었다. 허리 통증을 겪고 있는 외야수 문성주에 대해서는 "이번 시리즈에서 외야 수비는 어렵다"고 덧붙였다.

한국시리즈 4차전을 앞두고 LG 트윈스는 다시 한 번 전열을 가다듬으며, 공격적인 야구로 승리 의지를 다지고 있다.