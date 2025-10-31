TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한민국 선수단이 2025년 제3회 바레인 아시아청소년경기대회에서 종합 11위를 차지하며 의미 있는 성과를 거뒀다. 22일부터 31일까지 열린 이번 대회에는 11개 종목에 111명의 우리나라 선수들이 참가해 금메달 7개, 은메달 7개, 동메달 11개를 획득했다.

특히 수영의 고승우(오금고)는 남자 자유형 200ｍ, 400ｍ, 그리고 남자 계영 400ｍ에서 모두 금메달을 따내며 3관왕에 올랐다. 고승우는 세 종목 모두에서 대회 신기록을 경신하는 쾌거를 이뤘다.

대회 마지막 날에는 김혜영 선수단장(한국브리지협회장) 주재로 '선수단의 밤' 행사가 열려, 선수들과 지도자, 관계자들이 서로의 노고를 격려하며 단합을 다졌다. 김혜영 단장은 "선수들이 짧은 기간 동안 이룬 성과와 열정이 매우 자랑스럽다"며, "이번 대회가 국제 무대에서 자신감을 얻는 계기이자 내년 다카르 하계청소년올림픽을 향한 성장의 발판이 되길 바란다"고 밝혔다.