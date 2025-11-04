

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국도핑방지위원회(KADA)의 권정아 국제협력부장이 세계도핑방지기구(WADA) 산하 국가도핑방지기구(NADO) 전문가 자문단의 아시아 대표로 선출됐다고 밝혔다.



이번 선거에는 아시아 지역 28개국의 NADO가 참여해 온라인 투표로 진행됐으며, 한국은 그간 쌓아온 전문성과 국제협력 역량을 인정받아 WADA의 신뢰할 수 있는 파트너로서 아시아 대표직을 확보했다.

WADA NADO 전문가 자문단은 아프리카, 아메리카, 아시아, 유럽, 오세아니아 각 지역에서 2명씩 총 10명의 대표로 구성된다. 권정아 부장의 임기는 2026년부터 2028년까지 3년이다.

자문단은 WADA 정책결정 과정에 현장의 목소리를 반영하고, 각국 NADO 간 협력과 규약 이행을 실질적으로 지원하는 역할을 맡는다. 이를 통해 WADA 정책이 각국의 현실과 조화를 이루도록 하는 핵심적 역할을 하게 된다.

권 부장은 2023년 WADA 치료목적사용면책(TUE) 심포지엄, 올해 12월 부산에서 열릴 WADA 총회 준비 등 다양한 국제협력 사업을 주도해왔다.

양윤준 KADA 위원장은 "한국이 아시아를 대표해 국제 도핑방지 정책 결정 과정에 직접 참여하게 됐다"며, "부산 총회를 비롯한 주요 국제무대에서 투명하고 공정한 스포츠 문화 확산을 위해 적극 협력하겠다"고 밝혔다.