TSN KOREA 박영우 기자 | 미국프로야구 메이저리그 토론토 블루제이스가 사이드암 불펜 투수 타일러 로저스와 대형 계약을 체결하며 마운드 보강에 속도를 내고 있다.

AP통신은 17일 토론토가 로저스와 3년 총액 3천700만달러, 약 546억원에 계약했다고 전했다.

입단 보너스 500만달러가 포함됐으며, 2026시즌 연봉은 700만달러, 2027년과 2028년에는 각각 1천200만달러를 받는다.

계약에는 베스팅 옵션도 포함됐다. 로저스가 2028시즌 60경기에 등판하거나 2027∼2028시즌 합계 110경기 이상을 소화하면 2029시즌 1천200만달러에 자동 연장된다. 조건을 충족하지 못할 경우 토론토는 900만달러 팀 옵션을 행사하거나 100만달러 바이아웃으로 계약을 종료할 수 있다.

로저스는 2019년 샌프란시스코에서 메이저리그에 데뷔해 올 시즌 전반기까지 이정후와 함께 뛰었고, 이후 뉴욕 메츠로 트레이드됐다. 메이저리그 통산 7시즌 동안 420경기에서 26승 23패, 154홀드, 19세이브, 평균자책점 2.76을 기록했다.

2025시즌 월드시리즈에서 준우승에 머문 토론토는 최근 딜런 시즈를 7년 2억1천만달러에 영입한 데 이어 코디 폰세와도 3년 계약을 체결했다.

로저스 합류로 토론토는 선발과 불펜을 모두 보강하며 차기 시즌 우승 도전에 본격적으로 나서고 있다.