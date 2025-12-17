TSN KOREA 김민제 기자 | 뉴욕 닉스가 미국프로농구(NBA) 시즌 중 컵대회인 NBA컵에서 사상 첫 우승을 차지했다.

뉴욕은 17일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 T모바일 아레나에서 열린 2025-2026 NBA컵 결승전에서 샌안토니오 스퍼스를 124-113으로 꺾고 정상에 올랐다. 2023-2024시즌 도입된 NBA컵에서 뉴욕의 첫 우승이다.

NBA컵은 30개 팀이 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 조 1위 6팀과 각 조 2위 중 성적 상위 2팀이 8강에 올라 단판 토너먼트로 우승팀을 가리는 방식이다. 결승전을 제외한 모든 경기는 정규리그 성적에 반영된다.

대회 최우수선수(MVP)는 뉴욕의 제일런 브런슨이 차지했다.



브런슨은 결승전에서 25점 8어시스트로 공격을 이끌었고, 준결승에서는 40점, 8강전에서는 35점을 기록하며 대회 내내 에이스 역할을 했다.

이날 뉴욕에서는 OG 아누노비가 3점슛 5개를 포함해 28점 9리바운드로 활약했고, 종아리 부상을 안고 출전한 칼앤서니 타운스도 16점 11리바운드로 더블더블을 기록했다.

경기는 끝까지 접전이었다. 샌안토니오는 1쿼터 30-28, 전반 61-59, 3쿼터 종료 시점에서도 94-89로 근소하게 앞섰다.



그러나 뉴욕은 4쿼터 시작과 함께 연속 8득점을 몰아치며 흐름을 뒤집었다. 이후 115-110 상황에서 아누노비의 결정적인 3점포와 타일러 콜렉의 연속 득점으로 승부에 쐐기를 박았다.

준결승에서 오클라호마시티 선더를 꺾고 결승에 오른 샌안토니오는 기세를 이어가지 못하고 준우승에 만족해야 했다. 부상에서 복귀한 빅토르 웸반야마는 25분을 소화하며 18점 6리바운드를 기록했다.

이번 우승으로 NBA컵은 2023-2024시즌 LA 레이커스, 2024-2025시즌 밀워키 벅스에 이어 3개 시즌 연속 서로 다른 우승팀을 배출했다.

우승을 차지한 뉴욕 선수들은 1인당 53만933달러의 상금을 받는다.