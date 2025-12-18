TSN KOREA 박영우 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스가 파격적인 세대교체 인사를 이어가며 30대 초반 단장을 전면에 내세웠다.

ESPN과 MLB닷컴 등 미국 언론은 18일(이하 한국시간) 워싱턴이 애니 킬람비를 신임 단장으로 내정했다고 보도했다. 만 31세인 킬람비는 버클리 캘리포니아대(UC) 출신 통계 분석 전문가이다. 그는 메이저리그 최연소 단장으로 이름을 올릴 전망이다.

킬람비는 2015년 탬파베이 레이스에 인턴으로 입사해 프런트 핵심 인력으로 성장했고, 2021년에는 만 27세의 나이로 필라델피아 필리스 부단장에 발탁되며 주목을 받았다. 데이터 분석과 선수 평가 분야에서 능력을 인정받아 왔다.

워싱턴은 2019년 월드시리즈 우승 이후 6년 연속 포스트시즌 진출에 실패하며 장기 침체에 빠졌다. 올 시즌에도 66승 96패로 내셔널리그 하위권에 머물자, 구단은 7월 데이브 마르티네스 감독과 마이크 리조 단장을 동시에 경질하는 초강수를 뒀다.

이후 워싱턴은 대대적인 개편에 착수했다. 9월 말 보스턴 레드삭스 부단장 출신의 폴 토보니를 만 35세의 나이로 야구 운영 사장에 앉혔고, 토보니 사장은 다시 만 33세의 블레이크 부테라를 감독으로 선임했다.

부테라는 1972년 1972년 미네소타 트윈스 사령탑에 오른 프랭크 퀄리시 이후 최연소 감독으로 기록됐다.



워싱턴은 사장·감독·단장 모두 30대인 전례 없는 체제를 완성하게 됐다. 워싱턴은 젊은 프런트와 현장을 앞세워 데이터 중심의 장기 재건 로드맵을 본격 가동하며 내년 시즌 반등을 노린다.