TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국기원 출범 이후 역대 최연소 프로기사가 탄생했다. 만 9세 6개월의 나이인 유하준이 프로 무대에 입문하며 63년 동안 깨지지 않았던 기록을 새로 썼다.

한국기원은 18일 성동구 마장로 사옥에서 열린 제3회 12세 이하 입단대회 본선 4회전 결과, 표현우(12)와 유하준(9)이 최종 관문을 통과해 프로 입단 자격을 획득했다고 밝혔다.

이번 대회는 2013년 이후 출생한 만 12세 이하 본원 및 지역 연구생 55명이 참가해 더블일리미네이션 방식으로 치러졌다.

표현우는 마지막 라운드에서 오세현과 유하준을 차례로 꺾고 가장 먼저 입단을 확정했다. 이어 유하준은 이서준과의 최종 대국에서 승리하며 두 번째 입단자로 이름을 올렸다.

유하준은 만 9세 6개월 12일의 나이로 프로기사가 되며, 1962년 조훈현 9단이 세운 9세 7개월 5일의 최연소 입단 기록을 경신했다. 이는 한국 바둑 역사상 가장 어린 나이의 프로 데뷔다.

유하준 초단은 "최종국 중반 패싸움에서 이득을 본 뒤 그때부터 입단을 확신했다"며 "최연소 프로 입단 기록을 경신할 수 있어 기쁘고, 신진서 9단처럼 강한 전투력을 가진 프로기사가 되겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.

표현우 초단은 "입단해서 정말 기분이 좋고, 신진서·박정환 9단 같은 프로기사로 성장하고 싶다"며 "농심신라면배 세계바둑최강전에 한국 대표로 출전해 10연승 하는 게 목표"라며 각오를 밝혔다.

이번 입단으로 한국기원 소속 프로기사는 남자 366명, 여자 90명 등 총 456명으로 늘었다.

유소년 프로입단과 함께 한국 바둑계의 세대교체가 본격화되고 있다는 평가가 나온다.