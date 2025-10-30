TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 미국 프로축구 클럽 Los Angeles Football Club(LAFC)이 한국 엔터테인먼트 기업 하이브(HYBE)와 손잡고 K-문화 중심의 플레이오프 홈경기를 개최한다.



양사는 29일(현지시간) LAFC의 홈구장 BMO Stadium에서 열리는 Audi 2025 MLS Cup Playoffs 첫 경기에서 K-팝 음악, 한식 푸드 트럭, 라이트쇼 등으로 구성된 ‘K-컬처 페스티벌’ 형식의 팬 이벤트를 연다.



하이브 측은 “음악과 스포츠는 언어와 국경을 초월하는 힘이 있다”며 “로스앤젤레스의 다양성과 한국 문화의 뿌리가 깊은 LAFC야말로 최적의 파트너”라고 밝혔다.



LAFC 공동대표 Larry Freedman은 “하이브와 함께 K-팝의 에너지와 우리 클럽과 도시의 포용성을 보여줄 잊지 못할 경험을 만들 것”이라고 강조했다.



이번 협업은 하이브가 미국 프로축구 클럽과 맺는 첫 파트너십으로, 한류 콘텐츠와 스포츠 팬덤이 결합하는 새로운 방향을 제시했다는 평가다.

이번 행사에서는 좌석마다 LED 팔찌 응원밴드가 배포되고 라이트·레이저·불꽃놀이 등이 K-팝 곡들과 함께 동기화돼 콘서트급 무드가 연출될 예정이다.



푸드존에서는 LA의 한인타운 문화를 반영한 한식 퓨전 요리를 제공하며, 팬들은 경기장 안팎에서 축구와 음악, 식문화를 한꺼번에 경험하게 된다.

LAFC는 홈구장을 축구 경기장을 넘어 엔터테인먼트 공간으로 진화시키고 있다. 또한, 손흥민의 이적이 한국과 LA 간 문화적 연결을 더욱 강화하는 계기가 되고 있다.



하루가 다르게 글로벌화되는 스포츠 이벤트 속에서 이번 HYBE × LAFC 협업은 한류가 미국 대중스포츠 무대에서도 영향력을 넓혀가고 있음을 보여주는 사례다.

이 협업이 LAFC의 구단 마케팅 전략에 어떤 영향을 미칠지, 또한 하이브가 북미 시장에서 어떤 문화 확장 전략을 펼칠지 관심이 모아진다.