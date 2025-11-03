TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC) 손흥민이 플레이오프 1라운드 2차전에서 팀 승리를 이끄는 활약을 펼쳤다.
손흥민은 3일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴 Q2 스타디움에서 열린 오스틴 FC와의 경기에서 전반에만 1골 1도움을 기록하며 공격의 중심 역할을 했다.
전반 21분 손흥민은 동료 드니 부앙가의 패스를 받아 페널티 지역 왼쪽으로 파고들어 헛다리 동작으로 수비수를 제친 뒤 왼발 슈팅으로 골문 구석을 정확히 찔렀다. 이어 4분 뒤에는 부앙가에게 정확한 패스를 연결해 추가골을 도우며 팀의 리드를 키웠다.
이번 득점으로 손흥민은 올여름 MLS 역대 최고 이적료로 LAFC에 합류한 지 약 3개월 만에 공식전 10호골을 기록했다. 그는 12경기 동안 10골 4도움(MLS 사무국 기준)을 올리며 LAFC 공격진의 핵심으로 자리 잡았다.
손흥민의 활약 속에 LAFC는 전반 30분 현재 2-0으로 앞서며 2라운드 진출에 유리한 고지를 점하고 있다. 현지 언론은 손흥민의 플레이를 두고 “MLS에서도 세계 최고 수준의 결정력을 입증했다”고 평가했다.
LAFC는 이번 시즌 손흥민-부앙가 조합의 상승세에 힘입어 서부 콘퍼런스 강호로 부상했으며, 구단은 플레이오프 우승을 통한 MLS컵 진출을 목표로 하고 있다.