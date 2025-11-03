

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC) 손흥민이 플레이오프 1라운드 2차전에서 팀 승리를 이끄는 활약을 펼쳤다.



손흥민은 3일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴 Q2 스타디움에서 열린 오스틴 FC와의 경기에서 전반에만 1골 1도움을 기록하며 공격의 중심 역할을 했다.