

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 제45회 전국장애인체육대회가 5일 오후 폐회식을 끝으로 6일간의 열전을 마쳤다.



이로써 지난달 31일부터 이어진 전국장애인체육대회 스포츠 대장정이 막을 내렸다.



폐회식은 사직실내체육관에서 선수단, 자원봉사자, 시민 등 2천여 명이 참석한 가운데 열렸다.

이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단 3만8천여 명과 18개국 재외한인단체 선수단 1천500여 명이 참가해 열띤 경쟁과 우정을 나눴다.



장애인과 비장애인이 함께 뛰며 스포츠의 본질인 화합과 도전의 가치를 보여준 이번 대회는 참가자와 시민 모두에게 깊은 감동을 안겼다.



개최 도시 부산시는 이번 대회를 통해 지역 사회의 결집력 강화, 체육 인프라 개선, 관광 및 소비 활성화 등 다양한 긍정적 효과를 거뒀다고 평가했다. 특히 자원봉사자와 서포터즈의 헌신적인 참여가 대회의 원활한 운영과 따뜻한 분위기를 이끌었다는 평가다.



전국장애인체육대회 최종 결과는 이날 오후 6시부터 대한장애인체육회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.