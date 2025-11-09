

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 울산 HD가 수원FC를 꺾고 K리그1 잔류를 사실상 굳혔다.

9일 울산 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 36라운드 경기에서 울산은 루빅손의 결승골을 앞세워 수원FC를 1-0으로 제압했다.

이날 승리로 울산은 최근 1무 1패 부진을 끊고 승점 44로 9위를 지켰다. 반면 수원FC는 5경기째 승리를 챙기지 못하며 승점 39로 10위에 머물렀다.

울산은 전반 내내 수원FC의 공세에 고전했다. 수원FC는 루안과 김경민의 연속 슈팅으로 골문을 두드렸지만, 골키퍼 조현우가 모두 막아냈다. 전반 35분 이현용의 헤딩슛도 조현우의 몸을 던진 선방에 막혔다.

울산은 전반 15분 만에 백인우와 윤재석을 빼고 이청용, 엄원상을 투입해 분위기 반전을 꾀했다. 전반을 0-0으로 마친 뒤 후반이 시작되자마자 결과가 갈렸다.

후반 1분, 이청용의 패스를 받은 루빅손이 페널티지역 왼쪽에서 왼발로 강하게 때려 결승골을 뽑아냈다.



이후 수원FC는 윤빛가람, 윌리안 등을 투입하며 반격에 나섰으나 조현우의 철벽 수비와 골대 불운에 막혔다. 후반 추가 시간, 득점 선두 싸박이 골망을 흔들었지만 비디오판독(VAR) 결과 오프사이드 판정이 나와 무효 처리됐다.

이 승리로 울산은 남은 광주FC, 제주전에서 1승만 추가해도 자력으로 잔류를 확정할 수 있다. 수원FC는 남은 두 경기에서 반드시 승리를 거둬야 하는 벼랑 끝 상황에 몰렸다.

같은 날 포항스틸야드에서는 포항 스틸러스와 FC서울이 0-0으로 비겼다. 이른바 ‘기성용 더비’로 불린 이날 경기에서 양 팀은 치열한 공방을 벌였으나 골문은 끝내 열리지 않았다.

포항은 후반 추가시간 주닝요의 오른발 슈팅이 골대를 맞히는 불운 속에 승점 1만 추가하며 4위(승점 55)를 유지했다. 서울은 승점 49로 5위에 머물렀다.

K리그1 4위는 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 진출 가능성이 높다.

최종 출전권 배분은 12월 6일 열리는 전북 현대와 광주FC의 코리아컵 결승 결과에 따라 결정된다.



