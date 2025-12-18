TSN KOREA 임재현 기자 | 프로야구 두산 베어스가 크리스 플렉센을 6년 만에 다시 품으며 외국인 투수 구성을 마쳤다.

두산은 18일 우완 투수 플렉센을 총액 100만달러에 재영입하고, 좌완 잭 로그와도 재계약을 체결했다고 밝혔다. 이로써 두산은 2026시즌 외국인 투수 두 자리를 모두 확정했다.

플렉센은 2020시즌 두산 유니폼을 입고 KBO리그에 데뷔해 포스트시즌에서 에이스급 활약을 펼쳤다. 특히 2020년 가을야구 5경기에서 평균자책점 0.85, 32탈삼진을 기록하며 강한 인상을 남겼다.

KBO리그에서 반등한 플렉센은 이후 메이저리그에서 시애틀 매리너스의 핵심 선발로 자리 잡았고, 빅리그 통산 35승을 올렸다. MLB에서 활약을 이어오던 플렉센은 2026시즌을 앞두고 두산 복귀를 선택했다.

두산 구단은 플렉센에 대해 다양한 구종과 경기 운영 능력을 갖춘 선발 자원으로 평가하며, 포스트시즌에서 증명한 경쟁력이 여전히 유효하다고 설명했다.

좌완 잭 로그는 총액 110만달러에 재계약했다. 로그는 2025시즌 10승 8패, 평균자책점 2.81을 기록했고, 후반기 평균자책점 2.14로 리그 정상급 성적을 냈다. 두산은 로그의 안정적인 투구와 클럽하우스 리더십을 높이 평가했다.

외국인 투수 구성을 마친 두산은 외국인 타자 영입에도 속도를 내며 새 시즌 준비에 본격 돌입했다. 플렉센과 로그를 앞세운 두산 마운드가 다시 한 번 가을 무대를 향해 도전장을 내민다.