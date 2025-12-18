TSN KOREA 김민제 기자 | 출전국이 48개국으로 확대되는 2026 북중미 월드컵이 역대 최대 규모의 상금이 걸린 대회로 치러진다.

국제축구연맹(FIFA)은 17일(현지시간) 카타르 도하에서 열린 평의회에서 2026 월드컵을 위한 재정 지원안으로 총 7억2천700만달러(약 1조743억원)를 승인했다고 밝혔다.



이 가운데 48개 참가국에 지급할 상금은 6억5천500만달러(약 9천680억원)에 달한다.

이는 2022 카타르 월드컵 총상금 4억4천만달러보다 50% 늘어난 역대 최고 수준이다. FIFA는 대회 규모 확대에 따른 수익 증가를 참가국과 공유하겠다는 방침을 분명히 했다.



잔니 인판티노 FIFA 회장은 "북중미 월드컵은 세계 축구계에 대한 재정적 기여 측면에서도 획기적인 대회가 될 것"이라고 의미를 부여했다.

멕시코, 미국, 캐나다가 공동 개최하는 북중미 월드컵 우승국은 5천만달러, 우리 돈 약 739억원의 상금을 받는다. 준우승은 3천300만달러, 3위는 2천900만달러, 4위는 2천700만달러다.

8강 진출국은 1천900만달러, 16강은 1천500만달러, 32강 진출국은 1천100만달러를 받는다. 조별리그에서 탈락하더라도 900만달러가 지급된다.



여기에 모든 참가국은 대회 준비 비용 명목으로 150만달러를 추가 지원받는다.



이에 따라 북중미 월드컵 본선 출전만으로도 최소 1천50만달러(약 155억원)의 수익이 보장된다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀이 목표로 내세운 8강에 오를 경우 상금 1천900만달러에 대회 준비 비용 150만달러를 합쳐 2천50만달러(304억원)를 받게 된다.



48개국 체제로 처음 열리는 이번 월드컵은 상금 규모와 함께 대회 흥행과 경쟁 강도 역시 크게 높아질 것으로 전망된다.



2026 북중미 월드컵은 4개국씩 12개 조로 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 24개국에 조 3위 중 성적이 좋은 8개국을 합쳐 32강 토너먼트를 통해 우승 경쟁을 한다.



한국대표팀 홍명보호는 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 D그룹(덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드) 승자와 A조에 속했다.